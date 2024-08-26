На Украине заявили о пересмотре планов на зиму из-за массированного удара ВС РФ

Госкомпания «Укрэнерго» пересмотрит планы на зиму из-за массированного удара Вооруженных сил РФ по энергетической инфраструктуре Украины, который произошел 26 августа. Об этом заявил член наблюдательного совета оператора Юрий Бойко, сообщает «24 канал».

«Вполне очевидно, что по результатам атаки необходимо будет проанализировать состояние энергосистемы, изменения, которые, безусловно, будут носить знак «минус», и, соответственно, скорректировать планы по подготовке к зиме», — сказал он.

По словам Бойко, если до конца октября энергетические объекты страны не подвергнутся новым ударам, то существенных ограничений в обеспечении электричеством потребителей не будет.

Ночью и утром 26 августа Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по энергетике Украины. По всей республике наблюдаются перебои со светом и водой, нарушена работа железных дорог, а также повреждена Киевская ГЭС.

Во всех украинских регионах введены экстренные отключения света. Кремль на этом фоне заявил об «обязательном» ответе на вторжение в Курскую область, а украинский лидер Владимир Зеленский вновь призвал Запад разрешить ВСУ наносить удары вглубь России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее министр энергетики Украины призвал готовиться к сложной зиме.