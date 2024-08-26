Дурова обвиняют в 12 преступлениях и допрашивают по делу неназванного лица

Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Также в прокуратуре заявили, что дело против основателя мессенджера во Франции было открыто 8 июля текущего года.

«Эта мера принята в рамках открытого судебного расследования 8 июля 2024 года после предварительного расследования, инициированного отделом по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа», — уточнили в ведомстве.

В прокуратуре также заявили, что допрашивают сооснователя Telegram в рамках расследования в «отношении неназванного лица» в связи с подозрением в многочисленных киберпреступлениях.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

Россия направила Франции ноту с требованием предоставления доступа к Дурову. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что у создателя Telegram есть французское гражданство, которое Франция воспринимает в качестве основного.

Ранее французская прокуратура рассказала, когда истекает срок содержания Дурова под стражей.