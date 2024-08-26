В МЧС измерили радиационный фон в Курской области

Оперативные группы МЧС мониторят и контролируют экологическую обстановку в Курской области. Об этом заявил представитель министерства Артем Шаров, пишет «Интерфакс».

По его словам, радиационный фон в приграничном регионе РФ не превышает естественных показателей.

«Превышений концентрации химически опасных веществ не зафиксировано», — сказал Шаров на брифинге в Курске.

В понедельник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит 27 августа Курскую атомную электростанцию и ее город-спутник Курчатов.

На прошлой неделе МАГАТЭ получило информацию об остатках беспилотника, которые обнаружили на территории Курской АЭС.

17 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что готовящиеся Киевом провокации в отношении Курской АЭС могут привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе.

Ранее в Росэнергоатоме сообщили о состоянии Курской АЭС после попытки атаки ВСУ.