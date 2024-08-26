Подросток объявил голодовку, чтобы мать купила ему новый iPhone

В Индии подросток голодал три дня, пока мать не купила ему новый iPhone, пишет Oddity Central. Пользователи соцсетей раскритиковали его за такой поступок.

Как пишут СМИ, сын пришел вместе с матерью в магазин за новым телефоном и рассказал продавцам, что голодал три дня, чтобы убедить свою мать купить ему iPhone. Сообщается, что женщина зарабатывает на жизнь, продавая цветы около храма, поэтому ей пришлось потратить все свои сбережения на прихоть сына.

«Он три дня ничего не ел. Хочу, чтобы он потом заработал и вернул мне эти деньги», — рассказала она.

Пользователи соцсетей обвинили индийца в эмоциональном шантаже. Люди уверены, что любящий сын никогда бы не поступил так со своей матерью.

«Тратить столько денег на телефон, когда ты не работаешь, в то время как твоя мать вкалывала, продавая цветы, не имеет никакого смысла», — считают комментаторы.

Ранее Apple разрешила пользователям играть на iPhone в старые игры для ПК.