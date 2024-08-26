В Финляндии задержали трех французов, которые ушли погулять в Россию

Три гражданина Франции пересекли границу Финляндии с Россией «из любопытства». Как пишут на сайте финской погранслужбы, по возвращении мужчин задержали.

Инцидент произошел 24 августа. Трое туристов гуляли по территории Париккала и в определенный момент оказались в РФ, где их заметил житель Финляндии, который сообщил об увиденном в полицию.

Отмечается, что французы успели пробыть на территории России несколько минут, после чего отправились обратно, где их задержал пограничник.

Мужчины рассказали, что отправились на прогулку, чтобы «посмотреть на природу и птиц», а когда заметили, что находятся на границе, то «любопытство взяло верх», и они решили прогуляться по российской территории.

В настоящее время дело расследуется, а финская погранслужба находится на связи с пограничным комиссаром Выборгского района Ленинградской области.

24 августа сообщалось, что неизвестный незаконно пересек российско-финляндскую границу в районе города Кухмо. Позднее его задержали. Сотрудники пограничной службы отказались от раскрытия подробностей, ссылаясь на следственные действия.

Ранее русскоязычные жители Финляндии потребовали назвать критерии открытия границы с РФ.