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В Туле в детском саду детей за непослушание запирают в темной подсобке

В Туле мать детсадовца пожаловалась, что ее ребенка запирали в темной подсобке

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Depositphotos

Жительница Тулы рассказала, что воспитатель и нянечка детского сада №33 по улице Кирова якобы запирали ее сына в темной подсобке в качестве наказания за баловство во время тихого часа. Об этом этом женщина рассказала Telegram-каналу «Подслушано в Туле».

«Выключили свет и заперли подсобку. Со слов сына, там было темно и ему было очень страшно. Он сильно плакал и кричал, что больше так не будет. Его продержали там некоторое время», — поделилась женщина.

По словам матери потерпевшего мальчика, все это происходило на глазах других детей, а также при попустительстве другой воспитательницы, которая якобы находилась рядом.

Сын женщины утверждает, что эту комнату воспитатели не раз использовали для наказаний и других детей. А между собой детсадовцы называют помещение «страшной комнатой наказания».

В пресс-службе прокуратуры заявили, что начали проверку по факту сообщения.

Ранее во Владикавказе воспитательница сломала мальчику руку, таская его по полу.

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