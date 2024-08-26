В Кузбассе мужчина приставал к юношам, преследовал их до квартиры и сбежал

В Кузбассе мужчину подозревают в том, что он приставал к подросткам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные паблики.

По словам одного из пострадавших, он прогуливался вместе с другом, когда заметил неизвестного. Незнакомец стал делать молодым людям, одному из которых 17 лет, комплименты, затем задал несколько личных вопросов.

Подростки решили уйти, но мужчина преследовал их до квартиры и стоял рядом с дверью некоторое время. Только когда юноши заявили, что вызвали полицию, он выбежал из подъезда.

Жители города узнали в неизвестном иностранца, который живет в этом районе.

На ситуацию обратили внимание в следственном комитете. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Руководителю ведомства предоставят доклад об установленных обстоятельствах.

На данный момент мужчина задержан. С его участием проводят следственные действия.

Ранее в Москве отец и сын приставали к 15-летней родственнице.