Россияне рассказали об отношении к обучению работе с ИИ-технологиями

Больше половины россиян (56%) считают, что дети должны изучать технологии искусственного интеллекта с раннего возраста, потому что это неотъемлемая часть современной жизни. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитиков медиахолдинга Rambler&Co и СберОбразование.

При этом 15% опрошенных уверены, что это полезно для развития критического мышления детей, 14% — что применение ИИ делает обучение увлекательным и интересным процессом, 8% — что помогает в развитии творческих способностей и 7% — что он улучшает социальные навыки.

Директор платформы СберОбразование Владислав Кожемякин рассказал, что современные школьники заинтересованы в сфере ИИ и не боятся идти навстречу технологиям благодаря поддержке родителей. По его словам, это подтверждает исследование.

«Уже тысячи ребят со всей страны развивают свои навыки и работают над сложными технологическими решениями для бизнеса в рамках конкурса AI Challenge, на который прямо сейчас продолжается прием заявок. Никто не знает, какие навыки станут определяющими в будущем, поэтому для разностороннего развития детей на помощь приходит ИИ», — сказал он.

Кожемякин считает, что теперь проще учитывать уникальные интересы каждого ребенка, чтобы использовать их при разработке учебных программ и выборе методов обучения. По его мнению, технологии постепенно дополняют традиционные методы и становятся неотъемлемой частью современного образования.

Согласно исследованию, 39% россиян среди преимуществ использования ИИ-технологий для всех людей вне зависимости от возраста отметили экономию времени. Еще 24% считают преимуществом улучшение качества жизни, а 13% — увеличение эффективности работы. При этом 6% респондентов выделили позитивное влияние на образовательный процесс через персонализацию обучения, еще 6% — улучшение социального взаимодействия.

При этом среди навыков, необходимых для эффективной работы с ИИ -технологиями 27% опрошенных считают, что важно понимать принцип работы нейросетей. Каждый пятый (24%) отметил готовность к обучению новому и адаптивность к быстро меняющимся технологиям, а 18% – что необходимо критическое мышление для оценки и принятия решений на основе полученных данных.