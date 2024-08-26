Семьям сотрудников ФСИН, погибших в волгоградской колонии, выделят материальную помощь

Семьи сотрудников ФСИН, погибших при взятии заложников в исправительной колонии №19 в Суровикино, получат материальную помощь в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщает в Telegram-канале администрация Волгоградской области со ссылкой на решение губернатора Андрея Бочарова.

«Прошу профильные органы исполнительной власти провести необходимую работу по выделению семьям погибших сотрудников ФСИН материальной помощи в размере по 1 млн рублей», — приводятся слова главы региона.

23 августа в ИК-19 четверо заключенных захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым работникам исправительного учреждения нанесли колото-резаные раны, их госпитализировали в центральную районную больницу, сообщил ФСИН.

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Ранее медики рассказали о состоянии здоровья пострадавших в ИК-19 сотрудников ФСИН.