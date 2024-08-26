Девушка попыталась отравить крысиным ядом возлюбленную, которая не ответила ей взаимностью

В Германии девушка попыталась расправиться с подругой из-за безответной любви к ней, пишет Bild.

По данным полиции, 22-летняя Антония Х. совершила преступление 9 марта, через полгода после знакомства с 20-летней Мириам В. Она признавалась ей в любви, а затем тайно добавила крысиный яд в термос с чаем и отдала его своей возлюбленной. Та сделала несколько глотков перед сном и проснулась в оцепенении, со спазмами в желудке и тошнотой. Ее госпитализировали.

Сейчас жизни девушки ничего не угрожает, но она утверждает, что до сих пор пытается смириться с произошедшим. По ее словам, это был «односторонний роман», переросший в навязчивую привязанность.

Судя по всему, Антония Х. тоже намеревалась выпить отравленного чая, но испугалась. Теперь ее судят за нанесение тяжких телесных повреждений и покушение на жизнь человека.

Известно, что обвиняемая страдает параноидальной шизофренией и, как говорится в материалах дела, в момент совершения преступления была неспособна осознать свою вину. От комментариев по делу она отказалась. Приговор в ее отношении суд вынесет до конца октября.

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