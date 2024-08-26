В Новосибирске два нетрезвых охранника встретили посетительницу больницы и попали на видео

Жительница Новосибирска пожаловалась на двух охранников гинекологической больницы, которые, по ее словам, находились на работе в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Новосибирск», с которым сибирячка поделилась видео случившегося.

Как рассказала женщина в беседе с Telegram-каналом «Подъем», в гинекологическую больницу №2, где лежит ее дочь, она приехала, чтобы передать вещи: на входе ее встретили два нетрезвых секьюрити. Женщина отметила, что после пообщалась с начальником охраны, который, по ее утверждению, попросил «проходить мимо пьяных людей».

«В больнице, когда я позвонила главврачу, мне ответили, что это не их дело, они на третьем этаже, а все это происходит на первом, разбирайтесь там», — посетовала сибирячка.

В региональном минздраве в беседе с изданием пояснили, что подобные вопросы не входят в «зону их ответственности», так как «больница является самостоятельным юридическим лицом и за многие вещи отвечает самостоятельно».

В самой больнице в беседе со СМИ отметили, что врачи известили представителей ЧОП о случившемся, после чего руководитель предприятия приезжал в медучреждение, чтобы извиниться перед посетителями, а нарушителей от работы отстранили.

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