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Названо подразделение, которое расследует дело Павла Дурова

Reuters: дело Дурова ведет подразделение по борьбе с киберпреступлениями

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Global Look Press

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров остается под стражей, следствие по его делу ведет подразделение по борьбе с киберпреступлениями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французскую полицию.

«Представитель полиции заявил, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством за отказ сотрудничать в борьбе с киберпреступлениями и финансовыми преступлениями в Telegram, приложении для обмена сообщениями и соцсетях. Он все еще находится под стражей», — говорится в сообщении.

До этого Россия направила Франции ноту с требованием предоставления доступа к Дурову. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что у создателя Telegram французское гражданство, которое Франция воспринимает в качестве основного.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Телеканал TF-1 утверждал, что правоохранители считают Дурова причастным к терроризму, преступлениям против детей и наркоторговле из-за «отсутствия модерации» в мессенджере и отказа сотрудничать с властями. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Эммануэль Макрон сделал первое заявление об аресте Павла Дурова.

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Арест Павла Дурова во Франции
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