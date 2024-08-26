Названо подразделение, которое расследует дело Павла Дурова

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров остается под стражей, следствие по его делу ведет подразделение по борьбе с киберпреступлениями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французскую полицию.

«Представитель полиции заявил, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством за отказ сотрудничать в борьбе с киберпреступлениями и финансовыми преступлениями в Telegram, приложении для обмена сообщениями и соцсетях. Он все еще находится под стражей», — говорится в сообщении.

До этого Россия направила Франции ноту с требованием предоставления доступа к Дурову. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что у создателя Telegram французское гражданство, которое Франция воспринимает в качестве основного.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Телеканал TF-1 утверждал, что правоохранители считают Дурова причастным к терроризму, преступлениям против детей и наркоторговле из-за «отсутствия модерации» в мессенджере и отказа сотрудничать с властями. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Эммануэль Макрон сделал первое заявление об аресте Павла Дурова.