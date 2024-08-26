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Врачи удалили 30-килограммовую опухоль из брюшной полости женщины

Mirror: в Казахстане удалили 30-килограммовую опухоль из брюшной полости женщины

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В Казахстане врачи удалили 30-килограммовую опухоль из брюшной полости женщины, пишет Mirror. Как рассказала сама пациентка, она жаловалась на боли в животе, но не знала, в чем причина.

Как рассказала женщина, она начала испытывать боли в животе в декабре 2023 года. В итоге 65-летняя пациентка пришла в больницу, где врачи ее обследовали и нашли в брюшной полости огромную опухоль. Докторами было принято решение о проведении операции.

«С июля 2024 года отмечается прогрессирующее увеличение объема живота. Проведены необходимые обследования. КТ органов брюшной полости показала картину гигантского кистозно-солидного образования брюшной полости, исходящего из малого таза», — прокомментировал заведующий отделением Ерлан Кукубасов.

Операция продлилась около двух часов и закончилась благополучно. По словам медиков, новообразование весило около 30 килограммов. Сообщается, что женщина идет на поправку.

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