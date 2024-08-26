В США назвали Telegram последним очагом борьбы за свободу слова

После ареста во Франции основателя Telegram Павла Дурова мессенджер стали называть последним очагом борьбы за свободу слова в интернете. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

«Реакция на новость об аресте показала, как растет обеспокоенность по поводу свободы слова, цензуры и государственного надзора за онлайн-контентом в то время, когда контроль... в интернете усилился во всем мире», — говорится в материале.

Авторы статьи отмечают, что на фоне других стран выделяются государства Евросоюза, в которых выросло давление на компании в рамках противодействия распространению «незаконной информации, онлайн-экстремизма, дезинформации и других нелегальных материалов».

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

Россия направила Франции ноту с требованием предоставления доступа к Дурову. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что у создателя Telegram есть французское гражданство, которое Франция воспринимает в качестве основного.

Ранее Макрон сделал первое заявление об аресте Павла Дурова.