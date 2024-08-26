Внук де Голля осудил арест Павла Дурова

Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции является актом информационной войны. Об этом заявил внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, Пьер де Голль, слова которого передает ТАСС.

Он заявил, что обстоятельства задержания создателя Telegram неясны, но де Голлю очевидно, что целью ареста Дурова является «удушение альтернативного средства информации, насчитывающего около миллиарда пользователей».

24 августа основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

В МИД России заявили, что в связи с информацией о задержании Дурова посольство РФ предприняло все необходимые шаги для прояснения ситуации.

Ранее Пьер де Голль осудил отказ Франции приглашать РФ на годовщину освобождения Парижа.