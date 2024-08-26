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Рождаемость в российских селах упала на треть с 2014 года

Минтруд: коэффициент рождаемости в селах РФ снизился на треть за 10 лет

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Суммарный коэффициент рождаемости в селах РФ за 10 лет снизился на треть из-за оттока молодежи в город. Об этом сообщила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, пишет ТАСС.

По ее словам, в России село всегда было основой роста численности населения, однако с 2012 года ситуация начала ухудшаться.

«За 10 лет суммарный коэффициент рождаемости на селе упал на треть», — сказала Баталина на Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений».

Несмотря на негативную тенденцию, рождаемость на селе (1,575) находится на уровне, который Россия должна достигнуть к 2030 году, отметила замминистра труда. Она призвала не допустить дальнейшего сокращения этого показателя.

Причинами ухудшения статистики является отток молодежи в города и сокращение сельской инфраструктуры, подчеркнула Баталина.

26 июля сообщалось, что в Кремле сочли уровень рождаемости в РФ катастрофическим. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа. По его словам, «коэффициент рождаемости сейчас находится на страшно низком уровне — 1,4», что сопоставимо со странами Европы и Японией. При этом Песков подчеркнул, что низкая рождаемость не говорит о неверии россиян в будущее.

Ранее сообщалось, что коэффициент рождаемости может стать критерием оценки работы глав регионов.

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