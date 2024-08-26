Суд наказал петербурженку, пытавшуюся поджечь избирательный участок в день выборов

В Санкт-Петербурге огласили приговор местной жительнице, которая атаковала избирательный участок в день выборов президента РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно материалам дела, днем 15 марта петербурженка бросила бутылку с зажигательной смесью в стену дома №40 на Варшавской улице, где находятся два избирательных участка, отчего произошло воспламенение информационной таблички о проходящих выборах президента России. Она была задержана и, несмотря на просьбу оставить ее под домашним арестом, помещена под стражу.

Суд решил, что к совершению преступления женщину привлекли по телефону неустановленные лица, имевшие «умысел на воспрепятствование свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав». Подсудимая признала вину, и суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на полтора года. Срок она будет отбывать в колонии-поселении.

16 марта 2024 года в Думе решили разработать проект о наказании за попытку сорвать выборы путем поджога.

Ранее в Крыму мужчина разрисовал свой избирательный бюллетень и съел его.