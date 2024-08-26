Пострадавшим при ЧС курянам выплатят до 1,5 млн рублей

Правительство Курской области утвердило порядок предоставления единовременной выплаты для пострадавших от чрезвычайных ситуаций (ЧС) жителей. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Оформить его могут жители региона, пострадавшие от ЧС федерального или межрегионального масштаба, а также те, кто получил вред здоровью или потерял члена семьи», — написал Смирнов.

Врио губернатора уточнил, что размер выплаты будет зависеть от произошедшего. Так, за причинение тяжкого или среднего вреда здоровью гражданам выплатят 600 тыс. руб. Если же был получен легкий урон, то 300 тыс. руб. В случае кончины родственника семьям выплатят 1,5 млн руб.

Смирнов отметил, что выплату можно будет получить только один раз. Подать заявку на предоставление помощи можно в течение шести месяцев с момента возникновения чрезвычайной ситуации.

Накануне официальный представитель МЧС России Артем Шаров рассказал, что жители приграничных районов Курской области, которые вынужденно покинули свое жилье, продолжают получать причитающиеся им выплаты. По его словам, за сутки на портал «Госуслуги» было подано 2113 заявления.

Ранее Путин поручил выделить деньги для подразделений теробороны в приграничье.