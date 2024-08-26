Настоятеля храма арестовали за пьянство во время поста

Настоятеля храма арестовали в Таиланде за пьянство во время поста, пишет The Thaiger.

Как говорится в публикации, арест настоятеля храма в Чиангмае последовал после многочисленных жалоб местных жителей. Они застали священнослужителя за распитием пива с монахами во время буддийского поста и обратились к властям.

19 августа полицейские стали очевидцами застолья на территории храма и задержали двух монахов. Они были доставлены в полицейский участок для допроса.

Позже настоятель был отпущен под залог и отстранен от должности. Ему грозит лишение сана, тюремное заключение на срок до шести месяцев и штраф до 10 тыс. батов.

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