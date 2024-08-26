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Россиянин взял ружье и обстрелял дверь соседа, что мешал спать

В Якутии мужчина обстрелял дверь соседа, мешавшего ему отдыхать

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Shutterstock/evgeniykleymenov

В Якутии мужчина взял ружье и обстрелял дверь соседа, который мешал ему отдыхать. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, инцидент произошел в многоквартирном доме в поселке Мохсоголлох. Местный житель дважды выстрелил из ружья по двери своего соседа. Ущерб, причиненный его действиями, оценили в 47 тысяч рублей.

Мужчина объяснил свой поступок тем, что из жилища соседа постоянно доносились звуки ремонта, которые мешали ему отдыхать. Отмечается, что прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов в подвергшейся обстрелу квартире не обнаружили лиц, которые проводили бы ремонтные работы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле в районной прокуратуре. Детали и обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее житель Новой Москвы обстрелял соседа, который шумел и мешал спать его ребенку.

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