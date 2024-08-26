В Севастополе восстановили подачу электричества

Аварийная бригада устранила последствия сбоя в подаче электричества в дома Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Электроснабжение потребителей в Севастополе восстановлено в полном объеме», — говорится в сообщении.

Об отключении света Развожаев рассказал около часа назад. Электроснабжение отсутствовало в районах Балаклавы, Казачьей, Стрелецкой и Камышовой бухт, частично в центре города, на проспекте Победы и в селах Терновка, Родное, Сахарная Головка, Хмельницкое, Черноречье.

22 августа частичное отключение электроснабжения произошло в ряде населенных пунктов в Республике Крым. Причиной послужило технологическое нарушение в сетях ГУП РК «Крымэнерго». Из-за него свет пропал в некоторых домах в городах Алушта и Саки.

Ранее в августе массовое отключение электричества происходило в Приморье.