В Петербурге откроют детсад с соляной комнатой

В Санкт-Петербурге на Пулковском шоссе откроется детский сад с бассейном и соляной комнатой. Об этом сообщает «Мойка78». Учреждение рассчитано на 220 воспитанников.

Издание отмечает, что детсад будет оборудован игровыми зонами, комнатами для занятий, спальнями, музыкальными и спортивными залами.

Кроме того, на территории учреждения будут обустроены две спортивные площадки, а также обучающая зона с оборудованием для метеонаблюдений. Дошкольники смогут следить за погодными условиями и изучать природные явления.

До этого президент России Владимир Путин открыл три школы в российских регионах. Глава государства принял участие в церемониях открытия по видеосвязи.

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