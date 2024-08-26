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В Петербурге откроют детсад с соляной комнатой

В Петербурге на Пулковском шоссе откроется детский сад с соляной комнатой

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Depositphotos

В Санкт-Петербурге на Пулковском шоссе откроется детский сад с бассейном и соляной комнатой. Об этом сообщает «Мойка78». Учреждение рассчитано на 220 воспитанников.

Издание отмечает, что детсад будет оборудован игровыми зонами, комнатами для занятий, спальнями, музыкальными и спортивными залами.

Кроме того, на территории учреждения будут обустроены две спортивные площадки, а также обучающая зона с оборудованием для метеонаблюдений. Дошкольники смогут следить за погодными условиями и изучать природные явления.

До этого президент России Владимир Путин открыл три школы в российских регионах. Глава государства принял участие в церемониях открытия по видеосвязи.

В Дзержинском районе Волгограда появилось учебное учреждение на 1280 мест, в улусе Нур-Селение Иволгинского района Бурятии — на 250 мест. В городе Антрацит, который находится в Луганской народной республике (ЛНР), был проведен капитальный ремонт школы, которая примет 520 учеников.

Ранее психолог объяснила, как подготовить ребенка к детскому саду.

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