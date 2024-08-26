Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина расширяет эвакуацию на подконтрольной ей части ДНР

На Украине заявили о расширении зоны эвакуации на подконтрольной ВСУ части ДНР

close
100%
Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин объявил в Telegram-канале о расширении географии принудительной эвакуации на подконтрольных ВСУ территориях ДНР.

«Расширяем зону принудительной эвакуации семей с детьми в Донецкой области», — написал чиновник, отметив, что данное решение было принято в понедельник в связи с ухудшением обстановки.

Принудительная эвакуация детей вместе с родителями и опекунами теперь будет проводиться почти в 30 населенных пунктах Константиновской и Селидовской территориальных общин. В их число входят Константиновка, Белая Гора, Безымянное, Ижевка, Белокузьминовка, Веролюбовка, Дылеевка, Клиновое, Майское, Марково, Молочарка, Нелиповка, Новодмитровка, Григоровка и другие.

18 августа вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР срочно эвакуироваться.

Ранее в Британии заявили, что оборона ВСУ в Донбассе «дала трещины».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами