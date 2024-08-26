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Стали известны последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ

Мэр Приходько: три объекта водоснабжения обесточены в Горловке из-за атаки ВСУ

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Сергей Аверин/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, в результате чего три станции водоснабжения были лишены энергопитания. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Иван Приходько.

«В Горловке обесточены резервная насосная станция, фильтровальная станция № 1, фильтровальная станция № 2», — написал мэр.

21 августа при обстреле Горловки со стороны ВСУ было повреждено здание детского сада. Один из двух снарядов, попавших по центру города, упал рядом с ясли-садом №129, что привело к частичному обрушению стены и нарушению остекления в одном из крыльев здания. В момент взрыва в здании находилась вахтерша, однако она не пострадала.

До этого четверо пожарных пострадали при атаке дрона ВСУ на Горловку. Мужчинам, которые в момент прилета тушили автомобиль, понадобилась госпитализация. Несмотря на это, сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать возгорание. Тем самым они предотвратили распространение огня на стоявшую рядом с поврежденной машиной АЗС.

Ранее при обстреле Горловки пострадал машиностроительный завод.

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