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Россиянина Серебрякова, подорвавшего автомобиль в Москве, признали террористом

Подорвавшего автомобиль в Москве Серебрякова включили в перечень террористов

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Росфинмониторинг включил Евгения Серебрякова, подорвавшего автомобиль на севере Москвы, в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица... Серебряков Евгений Николаевич*, 28.05.1995 г. р., с. Солодча Ольховского района Волгоградской области», — следует из списка.

24 июля на севере Москвы взорвался внедорожник, который принадлежал офицеру Генерального штаба Вооруженных сил России Андрею Торгашову. По данным министерства внутренних дел РФ, исполнитель взрыва установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. Серебряков успел уехать в Турцию. Там мужчина был задержан и экстрадирован в Россию, где его обвиняют по двум статьям — в покушении и незаконном обороте оружия. По информации МВД РФ, Серебряков действовал по заданию украинских спецслужб. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Евгений Серебряков принимал участие в оппозиционных акциях протеста.

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