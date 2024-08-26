Спасатели локализовали возгорание на Омском НПЗ

Специалисты экстренных служб успешно ликвидировали возгорание на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Пожар на Омском НПЗ полностью локализован. Производственные процессы на заводе восстановлены и функционируют в штатном режиме», — проинформировали представители завода.

Инцидент в Омске произошел 26 августа около 15:00 мск на одной из промышленных установок предприятия. Прогремевший в результате возгорания взрыв слышали в Амуре, Нефтяниках и на Левобережье.

По данным губернатора Омской области Виталия Хоценко, на НПЗ пострадали семь человек. Площадь пожара достигла 1 тыс. квадратных метров.

Также сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту возгорания на заводе в Омске.

Ранее в Саратове произошел пожар на станции техобслуживания.