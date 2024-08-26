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Жители дома в Энгельсе, пострадавшего от атаки дрона, смогли вернуться в свои квартиры

Бусаргин: в Энгельсе жители поврежденного БПЛА дома смогли вернуться в квартиры

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Телеграм-канал «Роман Бусаргин»

Жители 25-этажного дома, пострадавшего от атаки украинского беспилотника в городе Энгельс, после обследования здания смогли вернуться в свои квартиры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«В Энгельсе жильцы после обследования здания уже смогли попасть в свои квартиры», — написал губернатор.

По его словам, с многоэтажного дома в Саратове, также пострадавшего от атаки украинского БПЛА, специалисты областной службы спасения снимают поврежденные конструкции.

26 августа средства противовоздушной обороны сбили беспилотники над городами Саратов и Энгельс, их обломки попали в высотные жилые дома. В частности, в Саратове дрон врезался в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате этого несколько квартир получили повреждения, есть пострадавшие.

Кроме того, украинские дроны повредили четыре частных дома в поселке Прибрежный Энгельсского района Саратовской области. Никто не пострадал, власти пообещали оказать жителям необходимую помощь.

Ранее стало известно, сколько автомобилей получили повреждения в Саратовской области.

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