Контроль качества воды усилили в Курской области

Контроль качества воды в источниках централизованного водоснабжения усилен в Курской области. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора во «ВКонтакте».

«В регионе усилен контроль качества воды в источниках централизованного водоснабжения. Исследования проводятся более чем по 20 показателям безопасности», — говорится в сообщении.

Все показатели в норме, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В надзорном органе рассказали, что специалисты продолжают контролировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в пунктах временного размещения (ПВР) граждан, которые покинули приграничные территории. Каждый день во всех 58 функционирующих ПВР ведется контроль за условиями проживания и питания, организацией водоснабжения и водоотведения, проведением дезинфекционных мероприятий.

Предпринимаются меры по недопущению возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний, ситуация находится на особом контроле, добавили в управлении Роспотребнадзора по региону.

26 августа МЧС сообщило, что за сутки в безопасные районы из Курской области уехал 961 человек.

Ранее Путин поручил организовать бесперебойную связь в приграничных областях.