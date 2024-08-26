Контроль качества воды усилили в Курской области

Контроль качества воды в источниках централизованного водоснабжения усилен в Курской области. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора во «ВКонтакте».
«В регионе усилен контроль качества воды в источниках централизованного водоснабжения. Исследования проводятся более чем по 20 показателям безопасности», — говорится в сообщении.
Все показатели в норме, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
В надзорном органе рассказали, что специалисты продолжают контролировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в пунктах временного размещения (ПВР) граждан, которые покинули приграничные территории. Каждый день во всех 58 функционирующих ПВР ведется контроль за условиями проживания и питания, организацией водоснабжения и водоотведения, проведением дезинфекционных мероприятий.
Предпринимаются меры по недопущению возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний, ситуация находится на особом контроле, добавили в управлении Роспотребнадзора по региону.
26 августа МЧС сообщило, что за сутки в безопасные районы из Курской области уехал 961 человек.
Ранее Путин поручил организовать бесперебойную связь в приграничных областях.