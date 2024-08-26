Глава департамента Минэнерго задержан за нападение на курьера в центре Москвы

В центре Москвы задержали директора департамента угольной промышленности в Минэнерго России Петра Бобылева. Причиной произошедшего стало нападение на курьера, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По его словам, инцидент произошел 25 августа на Фрунзенской набережной. Как рассказал представитель правоохранительных органов, курьер на служебном автомобиле ехал по дороге, когда ему навстречу вышла пара. Мужчине не понравилось поведение курьера за рулем, якобы машина превысила допустимую скорость во время движения. В связи с этим он кинул в сторону транспортного средства бутылку с шампанским, которая разбила стекло со стороны водительского сиденья.

«Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства, им оказался директор департамента угольной промышленности в Минэнерго Петр Бобылев», — продолжил представитель правоохранительных органов.

Он сказал, что курьер получил травму головы, ему потребовалась помощь медиков. В отношении чиновника проводится доследственная проверка. Кроме того, проверяется, был ли он в состоянии алкогольного опьянения.

Бобылев работает в Минэнерго России с 2010 года. В 2021 году он стал заместителем министра, но уже через год ушел с должности по собственному желанию. Бобылев возглавляет департамент угольной промышленности с апреля 2022 года.

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