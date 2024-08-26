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В России призвали научить граждан пользоваться дефибрилляторами

Кардиолог Конев: россиян нужно научить пользоваться дефибрилляторами

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

В России нужно провести большую просветительскую работу перед тем, как разрешать обычным людям применять автоматические дефибрилляторы при оказании первой помощи, чтобы научить их этому. Об этом Pravda.Ru рассказал кардиолог, профессор, доктор медицинских наук Юрий Конев в разговоре с Pravda.Ru, комментируя соответствующую законодательную инициативу.

По его словам, навредить дефибриллятором здоровому человеку нельзя, однако, у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или электролитными нарушениями могут возникнуть осложнения.

«Хотя во всем мире опыт-то есть. Во всем мире широко довольно-таки, в каждом публичном месте есть указатели, где стоит дефибриллятор. Спасение жизни в этом случае перевешивает риски», — добавил Конев.

С 1 сентября 2024 года в России любой человек, оказывающий первую помощь, сможет использовать автоматический наружный дефибриллятор (АНД). Кардиолог Алексей Утин говорил, что перед началом реанимации нужно убедиться в безопасности пострадавшего и того, кто будет оказывать помощь, затем — проверить наличие реакции у пострадавшего. Например, громко спросить, что с ним случилось, потрясти за плечо. Если сознания нет, надо убедиться в отсутствии дыхания.

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