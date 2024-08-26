В Дагестане мужчина, попавший в колонию по ошибке, требует у государства 414 млн рублей

В Дагестане мужчина, отсидевший по ошибке восемь лет, потребовал с государства 414 млн рублей. Об этом пишет Baza.

Зайнулабидин Мирзабеков стал фигурантом дела о сбыте наркотиков в апреле 2010 года. Следователи обвинили его в продаже почти 200 граммов героина, сделка, как говорилось в протоколе, якобы прошла под присмотром полицейских, которые передали наркоторговцу 200 тыс. рублей. Однако в протоколе, составленном через 53 часа после задержания, содержались многочисленные нарушения. Несмотря на множественные неточности, допущенные стороной обвинения, в 2011 году Мирзабекова приговорили к 10 годам колонии. Позже суд пересмотрел приговор и назначил осужденному 8,5 лет заключения.

Все это время уроженец Дагестана пытался доказать свою невиновность, но лишь в 2021 году суд заметил, что дело было сфальсифицировано. Оправдательный приговор вступил в силу спустя 12 лет уголовного преследования, восемь из них Мирзабеков провел за решеткой. Теперь он требует компенсировать моральный ущерб, принуждение к рабскому труду, лишение репутации и издержки на услуги адвокатов. Общий ущерб от сфабрикованного обвинения пострадавший оценил в 414 млн рублей.

Ранее подросток из Уфы, осужденный по ошибке, потребовал компенсацию в 100 млн рублей.