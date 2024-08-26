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Одну из пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область доставили в реанимацию

ТАСС: пострадавшую при атаке БПЛА на Саратовскую область доставили в реанимацию

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Госпитализированную при атаке беспилотных летательных аппаратов на Саратовскую область женщину прооперировали, она в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав региона.

«Женщина прооперирована. В данный момент находится в отделении реанимации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вся необходимая медицинская помощь оказывается ей в полном объеме.

Средства противовоздушной обороны в понедельник, 26 августа, сбили беспилотники над городами Саратов и Энгельс, их обломки попали в жилые дома, сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Позднее он уточнил, что обломки беспилотных летательных аппаратов врезались в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате чрезвычайного происшествия пострадали четыре человека. В Саратове раненую женщину спускали по лестнице с 28-го этажа дома, в который врезался беспилотник.

В настоящее время в Саратове в многоэтажных домах, которые оказались повреждены в результате атаки беспилотников, идут аварийно-восстановительные работы.

Ранее появилось видео из атакованной беспилотниками многоэтажки в Саратове.

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