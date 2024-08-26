Омбудсмен предложила ввести обязательный контроль веса школьных ранцев

В российских школах следует ввести обязательный контроль веса ранцев с учетом возрастных особенностей детей. С таким предложением в комитет Госдумы по охране здоровья обратилась уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Об этом сообщает Life со ссылкой на соответствующий документ.

Омбудсмен подчеркнула, что дети вынуждены носить рюкзаки, вес которых превышает показатели, рекомендованные врачами. По ее словам, ношение тяжелых ранцев чревато нарушениями осанки, заболеваниями позвоночника, головными болями и общей утомляемостью.

«Реализация данной инициативы будет способствовать сохранению здоровья детей и подростков, профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также созданию более комфортных и безопасных условий для обучения, что положительно скажется на эффективности учебного процесса», — указала Волынец.

Врач-ортопед, травматолог Нисо Одинаева до этого рассказала, как выбрать рюкзак для первоклассника. По ее словам, важно учитывать рост, вес и возраст ребенка, а также особенности его развития.

Эксперт также отметила, что вес пустого ранца не должен превышать 700 граммов, а с учебниками составлять не более десяти процентов от веса ребенка. Необходимо также наличие анатомической спинки. В частности, подходят рюкзаки с ортопедической подкладкой, плотно прилегающей к спине.

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