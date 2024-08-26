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Пожар на атакованном хуситами греческом танкере угрожает разливом нефти

AP: пожар на атакованном хуситами греческом танкере грозит утечками нефти

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Пожар на греческом танкере Sounion, который атаковали йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах», угрожает разливом нефти и серьезными экологическими проблемами. Об этом пишет агентство Associated Press (AP) со ссылкой на военно-морское командование Евросоюза.

Агентство назвало атаку судна самой серьезной за последний месяц. В ЕС считают, что происшествие и последовавший за ним пожар «являются одновременно навигационной и непосредственной угрозой для окружающей среды».

Известно, что танкер перевозил около миллиона баррелей иракской нефти.

22 июня официальный представитель МИД Ирана Насер Канани сделал заявление, что удары хуситов из правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» прекратятся, когда Израиль остановит агрессию.

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

Ранее хуситы заявили о готовности нанести удар по Израилю.

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