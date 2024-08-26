В Севастополе произошел сбой в подаче электроэнергии

В подаче электроэнергии в Севастополе произошел сбой, причиной которого, по предварительным данным, стало аварийное отключение в сетях Крымской энергосистемы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Отключены потребители районов Балаклавы, б. Казачья, б. Стрелецкая, б. Камышовая, частично центр города, пр. Победы, с. Терновка, Родное, Сахарная Головка, Хмельницкое, Черноречье», — сказал губернатор Севастополя.

Развожаев добавил, что на текущий момент специалисты уже приступили к восстановительным работам. По словам губернатора, подача электроэнергии ориентировочно возобновится через два часа.

В июле в Крыму из-за жаркой погоды вводились веерные отключения электроэнергии. Советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что в ходе работ возможны кратковременные перебои в поставках электроэнергии в ряде населенных пунктов.

Ранее Энергодар был частично обесточен из-за повреждения ЛЭП.