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Летевший из Кирова в Сочи пассажир приставал к соседям и душил бортпроводника

В аэропорту Сочи задержали за дебош пассажира, который душил бортпроводника

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Shutterstock/Eaum M

Пассажир устроил дебош на борту самолета, летевшего из Кирова в Сочи. Об этом сообщает Sochinews.

Нештатная ситуацию произошла на борту Boeing 737, выполнявшего рейс DP348 авиакомпании «Победа». По словам очевидцев, пьяный мужчина стал неадекватно себя вести, когда лайнер только набрал высоту. Путешественник по имени Владислав начал расшатывать кресла и приставать к соседям.

Бортпроводникам удалось утихомирить дебошира лишь на несколько минут, пристегнув его ремнями безопасности. Затем мужчина отправился в туалет, где закурил и попытался выбить дверь ногами. Когда бортпроводники открыли ее, Владислав бросился на одного из стюардов и принялся его душить.

О ситуации в салоне доложили командиру воздушного судна, тот решил следовать в пункт назначения, а члены экипажа все-таки смогли обезвредить нетрезвого хулигана при помощи других пассажиров. До конца полета мужчина говорил что-то невнятное и пинался.

Когда самолет приземлился, Владислава задержали. В полиции инцидент пока не комментировали.

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