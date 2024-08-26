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Изнасиловавший и убивший пенсионерку экс-вагнеровец во второй раз отправился на СВО

Изнасиловавший и убивший пенсионерку экс-вагнеровец опять отправился на СВО

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Участник СВО, который после возвращения из зоны боевых действий убил пожилую женщину, вновь подписал контракт и убыл для выполнения задач спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на адвокатский проект, который представляет интересы родственников погибшей пенсионерки.

Суд приговорил 29-летнего мужчину к 23 годам колонии, но он избежал наказания, уехав на СВО.

По информации канала, это не первый срок, который россиянин сократил за счет участия в боевых действиях. Впервые мужчина был осужден в 2020 году за убийство и грабеж. Его приговорили к 14 годам лишения свободы, но его завербовали в ЧВК «Вагнер». В 2023 году мужчина вернулся домой и стал фигурантом нового уголовного дела: он зарезал пенсионерку из Вятских Полян и надругался над ее телом. В этот раз в колонии он провел восемь дней.

До этого жительница Брянской области рассказала, что боится за себя после возвращения с СВО убийцы ее дочери.

Ранее приехавший в отпуск участник СВО убил свою бывшую жену и выстрелил в ее нового мужа.

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