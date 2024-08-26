Врачи объяснили, почему орехи нельзя исключать из рациона

Орехи можно – это суперфуд, который богат необходимыми человеку питательными элементами. Они необходимы для иммунной и сердечно-сосудистой систем, мозга и здоровья кожи, рассказала диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова Общественной Службе Новостей.

«Орехи — это один из основных растительных продуктов, который, на мой взгляд, обязательно должен быть в определенном количестве в нашем рационе», — подчеркнула врач.

По ее словам, в первую очередь орехи являются источником растительного белка и жиров при малом количестве углеводов. В них содержатся полунасыщенные жирные кислоты — Омега-3, Омега-6 и другие. Наряду с антиоксидантами и клетчаткой они хорошо действуют на мозг, а также помогают при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, объяснила Дианова.

Благодаря содержанию жирорастворимого витамина Е, а также витаминам А и С орехи поддерживают здоровье кожи и молодость — именно эти компоненты добавляют в большинство косметических средств, добавила Дианова. Кроме того, орехи быстро утоляют голод, а также «кормят» полезные бактерии в организме человека. За счет этого происходит контроль веса, поэтому орехи полезно есть желающим похудеть или поддержать фигуру, считает диетолог.

Однако даже с учетом всех полезных свойств важно соблюдать норму потребления и не переедать, отметила врач. Также от орехов придется отказаться при наличии аллергии на них, заключила она.

Напомним, эксперты также отмечают, что особенно часто аллергеном становится арахис, поэтому к этому виду орехов нужно относиться с собой осторожностью. Также с осторожностью относиться к орехам следует людям, которые страдают воспалительными заболеваниями кишечника.

Ранее Госдума одобрила законопроект, который запретит россиянам собирать орехи.