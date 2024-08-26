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Семь человек госпитализированы после пожара на Омском НПЗ

Губернатор Хоценко: семь человек госпитализированы после пожара на Омском НПЗ

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После пожара на Омском НПЗ госпитализированы семь человек, один в тяжелом состоянии. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Семеро пострадавших доставлены в БСМП-1. На месте работает министр здравоохранения Омской области Дмитрий Анатольевич Маркелов.

Губернатор добавил, что «на данный момент работа пожарных команд продолжается».

Днем 26 августа жители Омска сообщили о сильном взрыве в городе. Отмечается, что его слышали в Амуре, Нефтяниках и на Левобережье. Очевидцы утверждали, что взрыв произошел в районе Нефтяники.

До этого сообщалось о пожарах в Воронежской области, которые начались после атаки украинских беспилотников. Параллельно начали детонировать взрывоопасные объекты. На ликвидацию возгораний ушел день.

Ранее в Саратове произошел пожар на станции техобслуживания.

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