Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дорогу у Феодосии перекрыли из-за пожара в районе Тепе-Оба

В Крыму из-за пожара перекрыли дорогу Феодосия — Орджоникидзе

close
100%
МЧС РФ по Республике Крым

Трассу Феодосия — Орджоникидзе в Крыму перекрыли из-за возгорания на плато Тепе-Оба. Об этом в своем Telegram-канале сообщил региональный минтранс.

Отмечается, что ограничения ввели на участке от км 1+800 до км 8+000 на время ликвидации пожара. При этом движение по направлению из Феодосии в село Виноградное не перекрыто.

Также в минтрансе уточнили, что в настоящее время проехать из Орджоникидзе в Феодосию и Виноградное можно по участкам трасс общего пользования через села Насыпное и Южное.

Пожар в районе Тепе-Оба начался вечером 25 августа. К ликвидации возгорания привлекли более 280 спасателей и 83 единицы техники. Вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили 35 тонн воды. На текущий момент спасатели вывозят в безопасные места людей, проживающих в СНТ «Рассвет» и «Волна». Для них развернули два пункта временного размещения в Коктебеле.

К утру 26 августа площадь пожара достигла 75 га.

Ранее сообщалось, что пляжи Ялты закрыли для купания из-за шторма.

Все новости на тему:
Крым
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами