Дорогу у Феодосии перекрыли из-за пожара в районе Тепе-Оба

Трассу Феодосия — Орджоникидзе в Крыму перекрыли из-за возгорания на плато Тепе-Оба. Об этом в своем Telegram-канале сообщил региональный минтранс.

Отмечается, что ограничения ввели на участке от км 1+800 до км 8+000 на время ликвидации пожара. При этом движение по направлению из Феодосии в село Виноградное не перекрыто.

Также в минтрансе уточнили, что в настоящее время проехать из Орджоникидзе в Феодосию и Виноградное можно по участкам трасс общего пользования через села Насыпное и Южное.

Пожар в районе Тепе-Оба начался вечером 25 августа. К ликвидации возгорания привлекли более 280 спасателей и 83 единицы техники. Вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили 35 тонн воды. На текущий момент спасатели вывозят в безопасные места людей, проживающих в СНТ «Рассвет» и «Волна». Для них развернули два пункта временного размещения в Коктебеле.

К утру 26 августа площадь пожара достигла 75 га.

Ранее сообщалось, что пляжи Ялты закрыли для купания из-за шторма.