Австралийцам разрешили не отвечать на звонки от начальства в нерабочее время

В Австралии вступил в силу новый закон, по которому люди смогут игнорировать звонки с работы в нерабочее время. Об этом сообщает Би-би-си.

Власти страны разрешили наемным работникам игнорировать сообщения, поступающие после окончания рабочего дня и выходные. Теперь людям, решившим не отвечать на звонок в нерабочее время, не грозит наказание со стороны начальства.

При этом закон не запрещает работодателям связываться с работниками, но отвечать на запросы руководства те смогут по желанию. Как уточняется, он был принят на фоне прошлогоднего исследования, согласно которому австралийцы ежегодно тратят 281 час на неоплачиваемую сверхурочную работу.

В законе сказано, что все возникающие споры работодатели и работники должны разрешить между собой, в крайнем случае в ситуацию может вмешаться австралийская Комиссия по справедливой работе (FWC) и обязать работодателя прекратить контакты с работником в нерабочее время.

В Австралийском совете профсоюзов считают, что т. н. «право на отключение» обеспечит больший баланс между работой и личной жизнью работников. Однако многие австралийцы уверены, что новые правила несильно повлияют на их распорядок.

Ранее стало известно, работники каких профессий увольняются реже остальных.