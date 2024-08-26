Почти тысячу человек эвакуировали из опасных районов Курской области за сутки

За прошедшие сутки из Курской области в безопасные районы уехал 961 человек. Об этом пишет пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

В министерстве сообщили, что спасатели продолжают работать по заявкам людей, которые потеряли связь с родственниками из Курской области.

«Уже воссоединились более 330 семей», — отмечается в публикации.

За сутки пять колонн доставили в регион более 50 тонн гуманитарной помощи. 26 августа еще шесть колонн привезут 120 тонн гумпомощи. С тех пор, как в Курской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, 120 колонн привезли более 3,1 тыс. тонн гуманитарных грузов, подсчитали в МЧС.

По данным ведомства, за сутки были произведены выплаты по более чем восьми тысячам заявлений от жителей приграничных районов региона на общую сумму около 126 млн рублей. Всего с начала нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область финансовую помощь получили более 36 тыс. человек на сумму 543 млн рублей, добавили в МЧС.

До этого замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров заявил, что более семи тысяч жителей Курской области получили единовременные выплаты на общую сумму свыше 107,5 млн рублей.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.