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Жительница Анапы пожаловалась на «черную жижу» в море

Жительница Анапы показала черные гниющие водоросли у побережья

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Телеграм-канал «Юрий Озаровский»

Жительница Анапы выразила обеспокоенность видом водорослей, которые заметила в районе реки Анапки в сторону поселка Джемете. Сообщение женщины разместил Telegram-канал «Юрий Озаровский Анапа Витязево Джемете».

«Море не цветет, оно гниет! Обычно там тина и рыбки в ней шныряют. А сейчас просто гнилая, черная жижа», — поделилась подписчица канала, отметив, что водоросли источают зловонный запах.

Женщина засомневалась, можно ли заходить в воду с такой растительностью и «не вызовет ли эта тухлятина отравление».

В комментариях к посту подписчики канала задались вопросом, можно ли найти в пределах города пляж с чистой водой. Кто-то отметил, что это невозможно, и посоветовал купаться «в ванной или бассейне». Другие же не согласились и посоветовали прогуляться до пляжа 40-летия Победы, где, по словам туристов, «вода кристально чистая, тины никогда не бывает».

Ранее врач-инфекционист объяснил, как не заразиться «курортным вирусом» на Черном море.

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