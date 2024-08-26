СК завел уголовное дело по факту пожара на Омском НПЗ

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту возгорания на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Об этом сообщил Telegram-канал СК.

Отмечается, что дело завели по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». В настоящее время следователи выясняют причину начала пожара и обстоятельства инцидента.

Днем 26 августа жители Омска сообщили о сильном взрыве в городе. Его слышали в Амуре, Нефтяниках и на Левобережье. Очевидцы утверждали, что взрыв произошел в районе Нефтяники.

Позже в пресс-службе предприятия сообщили, что на НПЗ произошло возгорание технологического оборудования. Ситуация находится под контролем. Завод продолжает работать в штатном режиме.

По данным СК, пострадали несколько человек. Площадь пожара достигла 1 тыс. квадратных метров.

Ранее стало известно, что возгорание под Феодосией уничтожило 75 гектаров территории.