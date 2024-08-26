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Гостей Московского медиафестиваля познакомят с современными медиа

На Московском медиафестивале пройдет более 60 мероприятий

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На площади Промышленности на ВДНХ с 31 августа по 1 сентября пройдет Московский медиафестиваль, гостей которого познакомят с современным миром медиа. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что в рамках фестиваля пройдет более 60 мероприятий, включая мастер-классы, лекции и интеллектуальные игры. В образовательной и развлекательной программе мероприятия примут участие более 150 экспертов и лидеров мнений из сферы медиарынка.

Руководитель городского Департамента средств массовой информации и рекламы Иван Шубин подчеркнул, что Москва является самым креативным городом страны. Он уточнил, что более миллиона жителей столицы связаны с творческими профессиями.

«Наиболее востребованные из них относятся именно к медиаотрасли. Ее значение в этом отношении крайне существенно как в деятельности по распространению информации, развитию культуры и творческого потенциала людей, так и в экономике города», — добавил Шубин.

По его словам, Московский медиафестиваль стал первой попыткой представить медиаиндустрию во всем ее многообразии. Он считает, что такое разнообразие позволит убедиться в доступности медиатехнологий для людей разных возрастов и интересов, а также продемонстрировать им возможности, которые открываются для получения информации или развития творческого потенциала.

«Программа фестиваля построена так, чтобы он был не только развлекательным, но и образовательным мероприятием, где можно узнать о последних тенденциях в развитии медиа и пообщаться с профессионалами в этой области. Медиафестиваль рассчитан на самую широкую аудиторию, и уверен, что он никого не оставит равнодушным», — добавил Шубин.

Отмечается, что площадка мероприятия будет состоять из нескольких тематических зон — образовательных и развлекательных. Там гости фестиваля смогут найти интересующую их информацию.

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