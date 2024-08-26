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ФСИН опровергла данные об участии Хусинова в захвате ИК-19 под Волгоградом

ФСИН: осужденный Хусинов не участвовал в захвате заложников в ИК-19 в Суровикино

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Пресс-служба Росгвардии/РИА Новости

Осужденный Темур Хусинов не принимал участия в захвате заложников в ИК-19 в Суровикино Волгоградской области. Эту информацию РИА Новости подтвердили во ФСИН.

«Темур Хусинов не принимал участия в захвате заложников в ИК-19», — передает сообщение агентство.

Во ФСИН добавили, что сотрудники ведомства планируют известить мать осужденного о его местонахождении согласно закону.

До этого мать Хусинова заявила, что на кадрах, распространенных в сети, нет ее сына. По словам женщины, ее сын должен был выйти на свободу через два месяца, сейчас она хотела бы получить информацию о его местонахождении.

23 августа в ИК-19 четверо заключенных захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым работникам исправительного учреждения нанесли колото-резаные раны, их госпитализировали в центральную районную больницу, сообщил ФСИН.

Как радикалам удалось получить запрещенные предметы и чего они пытались добиться — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее следователи начали поиск возможных сообщников захвата заложников в ИК-19.

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Захват колонии в Суровикино
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