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Площадь пожара на заводе в Омске составила 1 тыс. квадратных метров

«Известия»: площадь огня на Омском НПЗ достигла одной тысячи квадратных метров

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Площадь пожара на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), по предварительным данным, составила 1 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

Днем 26 августа жители Омска сообщили о сильном взрыве в городе. Его слышали в Амуре, Нефтяниках и на Левобережье. Очевидцы утверждали, что взрыв произошел в районе Нефтяники.

Позже в пресс-службе предприятия сообщили, что на НПЗ произошло возгорание технологического оборудования. Ситуация находится под контролем. Завод продолжает работать в штатном режиме.

Также на предприятии сообщили, что возгорание на Омском нефтеперерабатывающем заводе не повлияет на его производственную программу.

По словам губернатора Омской области Виталия Хоценко, данных о причинах случившегося и пострадавших в результате пожара пока нет. В настоящее время возгорание тушат спасатели.

Ранее под Воронежем прекратилась детонация взрывоопасных объектов.

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