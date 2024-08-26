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Пожилой россиянин решил конфликт с толпой подростков с помощью оружия

В Шуе пенсионер выстрелил в группу подростков после конфликта

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МВД РФ по Ивановской области

В Шуе конфликт между подростками и пожилым местным жителем закончился для последнего в участке полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ивановской области.

В правоохранительных органах отметили, что мужчина не поладил с подростками, вынес из дома пневматический пистолет и выстрелил из него. Что стало причиной для конфликта, не уточняется.

Информация о пострадавших отсутствует. Силовики отметили, что изъяли у нарушителя пистолет и патроны к нему.

До этого житель Новой Москвы обстрелял соседа, который шумел и мешал спать его ребенку. Мужчине не понравилось, что вызванные его соседом строители работают утром в воскресенье, и он решил прогнать их с помощью оружия. В итоге в результате конфликта одному из оппонентов пришлось вызывать скорую помощь.

Ранее москвич выстрелил в дверной глазок соседней квартиры из-за шума.

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