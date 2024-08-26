На Омском НПЗ прокомментировали возгорание на предприятии

Возгорание на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) не повлияет на его производственную программу. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает ТАСС.

«План по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей предприятия», — заявили в пресс-службе.

До этого губернатор Омской области Виталий Хоценко подтвердил факт пожара на нефтезаводе.

Днем 26 августа жители Омска сообщили о сильном взрыве в городе. Отмечается, что его слышали в Амуре, Нефтяниках и на Левобережье. Очевидцы утверждали, что взрыв произошел в районе Нефтяники.

До этого сообщалось о пожарах в Воронежской области, которые начались после атаки украинских беспилотников. Параллельно начали детонировать взрывоопасные объекты. На ликвидацию возгораний ушел день.

Ранее сообщалось, что нефтепереработка в России достигла рекордных показателей.