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В Крыму сохранили режим чрезвычайной пожарной опасности

МЧС: в Крыму с 26 по 28 августа будет действовать штормовое предупреждение

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В Крыму и Севастополе с 26 по 28 августа будет действовать штормовое предупреждение и сохранится режим чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Спасатели напомнили, что с 17 апреля в республике и городе федерального значения действует особый противопожарный режим. Граждан предупредили о необходимости соблюдать правила безопасности: не разжигать открытый огонь в лесах и на территории других природных экосистем, а также на земле сельскохозяйственного назначения и территории населенных пунктов.

Нарушителей правил могут привлечь к дисциплинарной, административной или даже уголовной ответственности.

До этого сообщалось, что в Ялте закрыли для купания пляжи из-за шторма. По словам мэра города, в настоящее время волнение моря на пляжах Ялтинского региона составляет три балла по шкале Бофорта и продолжает расти.

Ранее стало известно, что пожар под Феодосией уничтожил 75 гектаров территории.

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